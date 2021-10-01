Минстрой планирует расширить меры поддержки строителей, которые возводят здания по госконтрактам, пишет «Российская» газета» , уточняя, что ведомство внесло в правительство проект постановления об этом.

Увеличение цен на стройматериалы началось около года назад. Один из лидеров подорожания — металлическая арматура, которая подорожала с июня 2020 года по сентябрь нынешнего с 35 тыс. до 73 тыс. рублей за тонну, рассказывал ранее председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Кирпич вырос в цене на 85—90%, гидроизоляционные материалы — на 70%, трубы — на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей — на 40%.

По словам Ручьева, подорожание стройматериалов стало одной из причин роста себестоимости строительства, которая за год увеличилась на 35%. В сложной ситуации оказались компании, которые возводят школы, детские сады, больницы и другие сооружения по госконтрактам, стоимость этого строительства была оговорена задолго до изменения цен.

Минстрой принимает целый ряд мер для улучшения ситуации. Как сообщили в пресс-службе министерства, ведется мониторинг цен на строительные ресурсы, разрабатываются дополнительные механизмы по совершенствованию формирования цены контрактов и приемки выполненных работ.

Некоторые меры уже начали действовать. Так, был организован расчет индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2021 года, учитывающих рост стоимости металлопродукции. Установлена ставка вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 70 евро за тонну сроком на шесть месяцев, а также экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря нынешнего года. Для мониторинга, анализа и оперативного реагирования на рост цен на внутреннем рынке созданы две межведомственные рабочие группы: на площадке Минпромторга с участием Минэкономразвития, Минстроя и ФАС — по анализу цен на черные и цветные металлы и лесоматериалы, а на площадке Минэнерго — по анализу цен на продукты нефтехимии. Организована работа по заключению прямых долгосрочных договоров на поставку металлопродукции для строительства крупных социальных и инфраструктурных объектов за счет бюджета.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что установлена возможность вносить изменения в контракты федерального уровня. Так, уже 53 региона приняли нормативные акты, которые дают возможность увеличивать цены контрактов по строительству объектов для нужд регионов или муниципалитетов. «Порядок обоснования изменения цены контракта позволит быстро и с достаточной степенью достоверности определить размер изменения цены в связи с ростом стоимости строительных ресурсов», — отметили в министерстве.