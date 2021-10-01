Российский фондовый рынок на открытии торгов в пятницу демонстрирует значительное снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:06 мск индекс Московской биржи снизился на 0,7%, до 4 074,83 пункта. Падение индекса РТС составило 0,91%, значение — 1 761,5 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что в пятницу торги на российских площадках стартовали на негативном внешнем фоне.

«На полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия. Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество — это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы. Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4 110—4 120 пунктов очень близка — здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию», — полагает эксперт.