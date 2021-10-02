Объем вкладов жителей Москвы и Московской области в российских банках увеличился за август текущего года на 0,1%, составив 13,7 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу), сообщает пресс-служба главного управления Центробанка России по Центральному федеральному округу. Банки с июля начали активнее повышать ставки по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России. В итоге срочные вклады в августе впервые с декабря 2020 года показали рост на 0,3%, до 8,3 трлн рублей.

«В феврале 2021 года Банк России начал цикл повышения ключевой ставки, и средние рублевые ставки по вкладам с января текущего года выросли в Москве на 1,3 процентного пункта, до 4,9%, а в Московской области — увеличились на 0,8 процентного пункта, до 4,4% в августе. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит повысить привлекательность депозитов для населения и защитить покупательную способность сбережений», — поясняет начальник экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина.

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Темпы роста розничного кредитования увеличились: за август задолженность населения Москвы и Московской области перед банками выросла на 2,4%, до 4,7 трлн рублей. Как отмечает регулятор, на динамику повлияло ускорение потребительского кредитования (плюс 2,9%, до 2,2 трлн рублей), что было связано с отпускным периодом.

Рост ипотеки в августе остался таким же, как и в июле (плюс 2%, до 2,5 трлн рублей). При этом объемы выданных ипотечных кредитов в Московском регионе даже несколько выросли после заметного снижения в июле (плюс 2% в августе против снижения на 26,3% в июле). Спрос перераспределился на семейную и рыночную ипотеку, в том числе на собственные программы банков с застройщиками с привлекательными условиями.