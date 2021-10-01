Центробанк приглашает студентов на оплачиваемую стажировку, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Подать заявку на стажировку в Банке России могут учащиеся очной формы обучения последних курсов бакалавриата и специалитета, а также студенты магистратуры. Претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование, оценочные мероприятия и собеседования с представителями Центробанка.

В ЦБ уточнили, что пройти стажировку можно будет в Москве и еще 20 территориальных учреждениях Центробанка начиная с февраля 2022 года. «Мы предлагаем работу над реальными задачами, гибкий график, а при успешном прохождении стажировки возможно трудоустройство в Банк России», — говорится в сообщении.