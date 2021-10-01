В этом году Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 будет проходить три дня (10—12 ноября), в течение которых участников ждет насыщенная деловая программа. Она включает более 20 сессий и круглых столов, во время которых будут раскрыты самые разные темы в области финтеха — от кибербезопасности до квантового эффекта.



Традиционно откроет Finopolis председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники первой пленарной дискуссии «Жизнь до и после — ковидсерфинг» обсудят цифровизацию и новые бизнес-модели, а также возможности для граждан и бизнеса, которые она открывает. Еще одна панель — «Цифровые крылья: как взлететь и не упасть» — будет посвящена драйверам цифровизации и цифровым платформам.

Участники пленарных дискуссий второго дня поговорят о воздействии экосистем на рыночные механизмы — «Экосистемы: райские сады или крепостное право?», а также об эволюции валют в современном мире — «Эволюция валют. CBDC. Цифровой рубль». Завершит форум 12 ноября обсуждение цифровизации в контексте «зеленой» экономики — «Зеленая» экономика и цифровизация: вместе или врозь».

С 8 по 12 ноября также пройдут мероприятия Молодежной программы FINOdays, ключевым событием которой станет Хакатон. Его участники представят решения партнерских кейсов.



Все дни на площадке Finopolis 2021 будет работать выставка с последними разработками партнеров форума в области финтеха. Некоторые из них можно будет протестировать прямо на площадке — в интерактивном городе Finoland .

Любителей спорта ждет отдельная программа — традиционный забег, хоккейный матч и многое другое.