СберБанк реализовал новую возможность для клиентов: теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах, сообщается в релизе финорганизации. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 млн рублей — для остальных категорий клиентов.

Отмечается, что услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. Для оформления заявки на кредит необходимо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.

Срок принятия решения по заявке сведен к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней. Для получения кредита клиент авторизуется в банкомате, выбирает в меню опцию «Взять кредит», подписывает кредитный договор путем ввода ПИН-кода карты и ожидает зачисления денежных средств на карту. При необходимости он может получить деньги в этом же устройстве.

«Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов», — сказал заместитель председателя правления СберБанка Сергей Мальцев.