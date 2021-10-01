Газпромбанк с 1 октября повысил процентные ставки по накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, на 0,5 процентного пункта, до 8% годовых, увеличена процентная ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом». Она применяется в первые два расчетных периода и доступна клиентам, у которых в течение последних 90 календарных дней не было действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в Газпромбанке. Ставка 8 % начисляется максимально на 1,5 млн рублей, а на сумму свыше действует базовая ставка 5,5% годовых.

С третьего месяца процентная ставка по накопительному счету «Управляй процентом» будет зависеть от суммы пополнения счета и может достигать 6,5% годовых. Для расчета учитывается максимальная сумма пополнения за один день в период с 1 по 10 число предыдущего календарного месяца.

Если клиент не пополняет накопительный счет, применяется базовая ставка 5,5% годовых. Повышенную базовую ставку 6% можно получать с подпиской «Огонь» от компании «Сеть партнерств». Данная подписка реализована по модели, когда за фиксированную ежемесячную плату пользователь получает дополнительные скидки, бонусы и привилегии от различных брендов. Так, уже сегодня с подпиской «Огонь» доступны предложения от Газпромбанка, АСНА, IVI, «Ситилинка», «СОГАЗа», Premier, «Газпромбанк Автолизинга», «ГПБ Мобайла».

Кроме того, на 0,25 п. п., до 6% годовых, повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в российских рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение календарного месяца. Ограничений по максимальной сумме нет.

По обоим накопительным счетам доход начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка в расчетном периоде.

Оба счета можно оформить дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут сразу открыть счета в приложении «Телекард 2.0». Новые клиенты для этого могут подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту», которую бесплатно доставит представитель банка. После ее оформления клиенту станет доступна услуга дистанционного банковского обслуживания, и он также сможет пополнять накопительные счета в любое время через мобильное приложение «Телекард 2.0».