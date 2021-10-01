«Тинькофф» и «Яндекс.Маркет» договорились о кредитовании продавцов на маркетплейсе — компании смогут получить кредит до 10 млн рублей для развития своего бизнеса, сообщается в релизе банка. Воспользоваться услугой могут продавцы, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» больше трех месяцев.

Отмечается, что заявку для получения кредита от «Тинькофф Бизнеса» можно подать в личном кабинете продавца на «Яндекс.Маркете» — в ней достаточно указать контакты и ИНН, больше никакие документы и выписки загружать не нужно.

«Тинькофф Бизнес» рассмотрит заявку от магазинов в течение дня и предложит индивидуальные условия без залога на основании анализа оборотов компании на маркетплейсе. Деньги будут зачислены на расчетный счет компании, с него же продавец сможет погасить кредит — нужная сумма будет автоматически списываться каждый месяц. Средства можно будет направить на развитие бизнеса — на закупку товаров или рекламное продвижение, которое позволит привлекать новых клиентов и зарабатывать больше на «Маркете».

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По словам руководителя направления развития малого бизнеса «Тинькофф Бизнеса» Игоря Иванова, «Яндекс.Маркет» — первый партнер банка в кредитовании продавцов на маркетплейсах. «Мы также планируем сотрудничество и с другими популярными площадками, потому что видим потенциал в этом сегменте. Рынок продаж через маркетплейсы активно растет, в том числе благодаря низкому порогу входа для онлайн-ретейлеров, легкому старту бизнеса и интересу к онлайн-покупкам в целом», — отметил он.

Сейчас сервис работает в пилотном формате и до конца года станет доступен всем магазинам на «Яндекс.Маркете».