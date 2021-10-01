Совет директоров Центробанка утвердил максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при переводах на маркетплейсы через Систему быстрых платежей (СБП), и тарифы ЦБ на эти услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России. Соответствующее решение размещено на сайте регулятора.
Документ, который начнет действовать с 1 ноября 2021 года, предусматривает следующие параметры платежей:
- Максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, а также за осуществление перевода денежных средств с банковских счетов (вкладов) физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы (ОФП) для зачисления в пользу такого физического лица в СБП:
— 0 рублей при переводе денежных средств на общую сумму до 100 тыс. рублей в месяц;
— 0,5% от суммы перевода денежных средств при переводе денежных средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей в месяц, но не более чем 1,5 тыс. рублей за один перевод;
— 0% от суммы перевода с ОФП.
- Ставка (тариф) межбанковского вознаграждения, уплачиваемая (уплачиваемый) кредитной организацией получателя в пользу кредитной организации плательщика при осуществлении перевода денежных средств с банковских счетов (вкладов) физического лица на специальный счет ОФП для зачисления в пользу такого физического лица с использованием СБП, составляет 0% от суммы перевода.
- Тарифы на услуги Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении перевода денежных средств с банковских счетов (вкладов) физического лица на специальный счет ОФП для зачисления в пользу такого физического лица с использованием СБП, установлены в размере 0 рублей до 1 июля 2022 года.