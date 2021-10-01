



Совет директоров Центробанка утвердил максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при переводах на маркетплейсы через Систему быстрых платежей (СБП), и тарифы ЦБ на эти услуги в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России. Соответствующее решение размещено на сайте регулятора.

Документ, который начнет действовать с 1 ноября 2021 года, предусматривает следующие параметры платежей:

Максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, а также за осуществление перевода денежных средств с банковских счетов (вкладов) физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы (ОФП) для зачисления в пользу такого физического лица в СБП:

— 0 рублей при переводе денежных средств на общую сумму до 100 тыс. рублей в месяц;

— 0,5% от суммы перевода денежных средств при переводе денежных средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей в месяц, но не более чем 1,5 тыс. рублей за один перевод;

— 0% от суммы перевода с ОФП.