Граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, с 1 октября 2021 года могут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил Центробанк.

«Мы постоянно работаем над расширением возможностей СБП, и решение для самозанятых — еще один сервис в «семействе платежей» системы. Эта новация, с одной стороны, позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, с другой — существенно сэкономить на приеме безналичных инструментов. Для них будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при необходимости.

В ЦБ уточнили, что для использования СБП предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, ему необходимо обратиться в один из банков, предоставляющих сервис С2В .