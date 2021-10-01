Целесообразность увеличения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Международное финансово-экономическое окружение России весьма непредсказуемо и чревато рисками, роль ФНБ трудно переоценить, добавил он.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части Фонда национального благосостояния для инвестирования средств с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября.

Общий объем ФНБ (с учетом средств, которые были ранее вложены в различные инструменты) на 1 сентября достиг 14,017 трлн рублей, или 12,1% ВВП, а ликвидная часть составила 8,478 трлн рублей, или 7,3% ВВП.