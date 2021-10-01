ЦБ РФ установил официальные курсы валют со 2 октября.

Курс доллара повысился на 25,73 копейки, составив 72,9215 рубля (72,6642 рубля на 1 октября). Курс евро повысился на 15,27 копейки, до 84,4577 рубля (84,305 рубля на 1 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:27 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 43 копейки и составил 73,17 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 55 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 84,66 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,8—73,25 рубля за доллар и 84,3—84,7 рубля за евро.