Банк ТКБ улучшил условия по срочному вкладу «Просто вклад», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальная процентная ставка по вкладу теперь составляет 7,75% годовых в рублях при его размещении на 1 100 дней и максимальном количестве пролонгаций.

Кроме того, по вкладу «Просто вклад» вводятся новые опции. Теперь у вкладчиков есть возможность его пополнения вклада и частичного снятия средств. Процентная ставка с учетом пополнения достигает 6,8% годовых в рублях, а с учетом пополнения и частичного снятия — 6,5% годовых в рублях.