Минстрой России разработал правила финансирования строительства, модернизации и реконструкции инфраструктурных объектов через Фонд содействия реформированию ЖКХ с использованием средств Фонда национального благосостояния. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

«Проект постановления направлен на обеспечение комплексного развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления, которую цитирует ТАСС.

Средства могут быть направлены на оплату расходов по закупке оборудования и материалов, проведению строительно-монтажных работ, инженерных изысканий, по подготовке и экспертизе проектно-сметной документации. Отмечается, что финансирование может быть использовано в случае, если такие расходы осуществлены с 1 декабря 2021 года.

Финансирование будет предоставляться в виде займов. «Заемщиками могут быть организации, владеющие объектами инфраструктуры на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления либо на основе договора аренды или концессионного соглашения, организации, создаваемые при участии фонда», — говорится в документе.

Там также указано, что проект, под который может быть получено финансирование, должен соответствовать ряду требований. В частности, его стоимость должна быть не меньше 100 млн рублей, а планируемое финансирование из средств ФНБ не должно превышать 80% стоимости проекта. Срок займа при этом не может превышать 25 лет.



Проект постановления сейчас находится на стадии обсуждения.