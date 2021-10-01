Основные фондовые торги в России завершились в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 086,99 пункта. Индекс РТС просел на 0,35% до отметки 1 771,5.

Акции «Полюса» подешевели на 2,22%, Мосбиржи — на 2,16%, СберБанка — на 1,21%, «Магнита» — на 1,09%, МТС — на 0,58%, Mail.ru — на 0,44%, «Яндекса» — на 0,31%, «Газпрома» — на 0,11%. Бумаги «Норникеля» прибавили в цене 0,78%, «ЛУКОЙЛа» — 0,31%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4 040 и 1 745 пунктов соответственно), что говорит о возможности сохранения восходящего тренда. С другой стороны, на дневных графиках RSI сформировал «медвежью» дивергенцию, а на недельных оба индикатора выглядят перекупленными, что предупреждает и об опасности коррекции», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, указывая в качестве ориентира по индексу Мосбиржи на следующий торговый день диапазон в 4 030—4 130 пунктов.

По словам Кожуховой, «на мировых фондовых биржах в пятницу наблюдались неоднозначные настроения. С одной стороны, американские площадки предпринимали попытки роста, а с другой — общий негативный фон в ожидании ужесточения денежно-кредитных мер все еще давал о себе знать. Следующая неделя будет интересной как с точки зрения сигналов для фондовых площадок в виде ежемесячного отчета по рынку труда США, так и с точки зрения новостей с нефтяного рынка по итогам заседания ОПЕК+. Риски развития нисходящей коррекции сохраняются».



«На следующей неделе индекс Мосбиржи может открыться продолжением бокового движения в диапазоне 4 080—4 100 пунктов», — дает прогноз главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

