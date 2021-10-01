Рубль символически укрепился к доллару и несколько более заметно подешевел к евро по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,69 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 84,3 рубля (плюс 19 копеек).



В ходе сессии было проведено 42,5 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на 396 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,66—73,25 рубля за доллар и 84,26—84,86 рубля за евро.