Таврический Банк увеличил свой капитал. Как сообщили в кредитной организации, Центробанк 30 сентября принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций «Таврического», размещенных путем закрытой подписки.

«Планом финансового оздоровления предусмотрена докапитализация Таврического Банка в размере 1,6 млрд рублей, в рамках реализации данного мероприятия осуществлена эмиссия обыкновенных акций. Дополнительный выпуск ценных бумаг приобретен инвестором — АКБ «Международный Финансовый Клуб» в полном объеме», — указано в сообщении «Таврического».

«В последние годы «Таврический» стабильно улучшает свои финансовые результаты, развивает корпоративное кредитование, активно работает с частными клиентами и расширяет офисную сеть в Москве. Докапитализация необходима для продолжения успешной реализации плана финансового оздоровления банка. Увеличение уставного капитала повысит показатели финансовой устойчивости и даст возможности для дальнейшего расширения бизнеса», — комментирует председатель правления Таврического Банка Павел Зварич.



Напомним, банк «МФК» приступил к санации «Таврического» в марте 2015 года. Тогда сообщалось, что план санации предусматривает присоединение «Таврического» к своему санатору до 1 июля 2022 года.