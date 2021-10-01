Около 385,6 млрд рублей планируется выделить в 2022—2024 годах из бюджета РФ на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», следует из паспорта госпрограммы, который опубликован в материалах к проекту бюджета на 2022—2024 годы.

Как уточняет ТАСС, обновленный проект предполагает сокращение бюджетного финансирования госпрограммы более чем на 140 млрд рублей. Так, в 2022 году планируется выделить 123,5 млрд рублей, в 2023 году — 131,2 млрд, в 2024 году — 131 млрд рублей.

Разработчики проекта расширили цели программы, добавив увеличение численности занятых в сфере МСП и ускорение технологического развития экономики РФ к заявленным ранее повышению эффективности госуправления и улучшениям в деловом климате и инвестиционной активности.

В отдельную подпрограмму предлагается вынести климатическую повестку, следует из документа. Она предполагает увеличение инвестиционной привлекательности компаний, раскрывающих углеродную отчетность и реализующих климатические проекты, разработку системы учета повышения энергоэффективности для оценки экономии топливно-энергетических ресурсов, а также установление нулевой налоговой ставки до 2024 года в отношении купонного дохода по устойчивым облигациям, включая «зеленые». В госпрограмме ставится задача достижения размещения устойчивых облигаций в секторе устойчивого развития Мосбиржи в объеме 400 млрд рублей до конца 2024 года.



Текущая редакция госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предполагает выделение из бюджета в 2022 году 167,7 млрд рублей, в 2023 году — 182,8 млрд, в 2024 году — 180,1 млрд рублей.