Мошенники могут воспользоваться переписью населения в качестве предлога для получения нужной им информации у граждан; следует насторожиться, если «переписчики», например, предлагают поучаствовать в мероприятии до его официального начала или ответить на вопросы по телефону. Соответствующее предупреждение для граждан опубликовало МВД.

Ведомство напоминает, что Всероссийская перепись населения пройдет в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря 2021 года.

«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», — подчеркивают правоохранители.

Они отмечают, что «переписчиков легко узнать: специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения». Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта), а также проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ.

«Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается», — обращают внимание в полиции.

Также там призывают не сообщать никаких сведений при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону: такая форма получения данных переписчиками не используется.

«Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», — напоминают в МВД.

Правоохранители указывают, что информация заносится в переписной лист только со слов опрашиваемого, и особо отмечают, что переписчики не интересуются паспортными данными жильцов и принадлежностью жилища.



«Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги», — резюмируют в МВД и предлагают в случае сомнений звонить в ближайший переписной участок, а о подозрительных лицах сообщать в полицию.