ВВП России вырос в августе на 3,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

«В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (плюс 0,4% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе составил 3,7% (к июлю 2019 года — плюс 0,1%), по итогам января — августа — 4,7% год к году (плюс 1% к восьми месяцам 2019 года)», — говорится в материале «О текущей ситуации в российской экономике. Август — сентябрь 2021 года» .

По данным МЭР, в промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях продолжилась тенденция к стабилизации, наметившаяся в июле, при этом выпуск указанных отраслей по-прежнему уверенно превышает допандемические уровни.

При этом в августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение выпуска в отрасли составило 10,1% год к году, 6,3% к уровню двухлетней давности и 8,6% к допандемическому уровню. На показатели сельского хозяйства отрицательно влияют более слабые результаты уборочной кампании текущего года.

На потребительском рынке суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг сохранялся выше допандемического уровня. «Поддержку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают августовская выплата на детей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим», — констатируют в МЭР.

В числе прочего отмечается, что поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит экономике в августе вырос на 13,7% год к году с исключением валютной переоценки.



«Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года (на 9,7%, или плюс 2,5 трлн рублей в январе — августе 2021 года). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь — август они увеличились на 26,8% (или на 6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, в том числе ненефтегазовые — на 21,2% (4,3 трлн рублей)», — добавляют в Минэкономразвития.