Внеочередное собрание акционеров «Роснефти» утвердило дивиденды по итогам января — июня 2021 года из расчета 18,03 рубля на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за этот период. Об этом говорится в сообщении компании.



«Таким образом, по итогам первого полугодия на выплату дивидендов компанией будут направлены денежные средства в размере 191 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 11 октября 2021 года.

Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 17 ноября 2021-го.

По итогам первого полугодия «Роснефть» получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящуюся к акционерам, в размере 382 млрд рублей (5,1 млрд долларов). В соответствии с дивидендной политикой компании, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.