Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам сентября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%, до 43,859 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом с начала года добыча нефти подросла на 0,1%, до 387,3 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, «Роснефть» в сентябре нарастила добычу нефти на 8,1%, до 16,5 млн тонн, а с начала года показатель сохранился на прежнем уровне — 143,9 млн тонн. Добыча «ЛУКОЙЛа» за сентябрь выросла на 9,9%, до 6,38 млн тонн, а с начала года подросла на 0,2%, до 55,9 млн тонн. «Сургутнефтегаз» в сентябре нарастил добычу на 8,3%, до 4,64 млн тонн, с начала года — снизил на 2,1%, до 40,76 млн тонн. «Газпром нефть» за сентябрь добыла 4,63 млн тонн, что на 3,4% выше показателя 2020 года, а с начала года добыча компании составила 42 млн тонн, что на 2,2% меньше в годовом исчислении.

Добыча «Татнефти» в сентябре выросла на 12,2%, до 2,36 млн тонн, а с начала года — на 5,3%, до 20,6 млн тонн. «Новатэк» добыл 0,95 млн тонн нефти (-6,4%), с начала года добыча увеличилась на 2,5%, до 8,927 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в сентябре сократили добычу нефти и конденсата на 7,3%, до 1,1 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 6,7%, до 9,85 млн тонн.

Экспорт российской нефти в январе — сентябре 2021 года упал на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 166,2 млн тонн.



Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж. Однако с весны страны соглашения постепенно смягчают ограничения и восстанавливают добычу нефти. Поэтому в сентябре 2021 года экспорт российской нефти увеличился на 4,1% — до 18,6 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за девять месяцев сократился на 6% — до 157,5 млн тонн, а в сентябре поставки выросли на 8,5%, до 17,8 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос на 0,8% — до 8,7 млн тонн. В сентябре этот показатель составил 0,804 млн тонн (-44,9%).

Транзит нефти в январе — сентябре снизился на 10,3% — до 13,2 млн тонн. В сентябре показатель сократился на 25,4%, до 1,224 млн тонн.

На внутренний рынок в январе — сентябре 2021 года поставлено 211,97 млн тонн нефти, что на 2,3% больше, чем годом ранее. В сентябре на внутренний рынок поставлено 23,5 млн тонн нефти (рост на 6%).