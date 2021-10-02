Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11 п. п. по сравнению с июлем и достигла 7,78%, следует из статистики Банка России.

В августе выдано почти 150,8 тыс. ипотечных кредитов — на 0,4% меньше, чем месяц назад, и на 8% — чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам августа достиг 439 млрд рублей, что на 1,37% ниже июля и на 6,2% превышает показатель августа 2020 года. Средневзвешенный срок по выданным в августе 2021 года ипотечным кредитам достиг 20 лет и почти пять месяцев.

Всего за восемь месяцев 2021 года российские банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов, что на 27,8% больше, чем год назад. Объем выданных за этот период кредитов достиг 3,56 трлн рублей, что на 52% превышает показатель прошлого года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился до более чем 10,95 трлн рублей. В том числе объем просроченной задолженности за август 2021 года уменьшился на 0,41% по сравнению с июлем — до 66,13 млрд рублей.