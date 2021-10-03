Сфера креативной индустрии растет быстрее других секторов экономики во всем мире, на таких специалистов в ближайшие десятилетия будет большой спрос, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Это направление растет быстрее всех других секторов экономики в мире. С чем это связано? С тем, что, в общем-то, жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта, идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека», — сказал он в ходе сессии «О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике» форума «Мастера.Forum».

По словам Кудрина, на креативных специалистов большой спрос. «Мы стоим перед тем, что в ближайшие десятилетия доля этой креативной экономики в мировой экономике увеличится», — продолжил он.

«Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции — от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме», — считает глава Счетной палаты.

Он отметил, что в США этот рынок достиг уже 1 триллиона долларов, в Китае — практически столько же. «У нас в стране — около двух с половиной триллионов рублей. Где-то чуть больше 2% ВВП мы сейчас в зоне этих индустрий имеем. По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%», — указал Кудрин.