Число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам СберБанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о «перетоке» злоумышленников между кредитными организациями, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.



«В отношении клиентов «Сбера» телефонное мошенничество точно значительно уменьшилось. Но мы фиксируем рост в других кредитных организациях — в некоторых из них он составляет 70—80%. Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим», — сказал Кузнецов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» .

Он указал, что СберБанк с начала года фиксирует сокращение телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам примерно в два раза. При этом в целом по России наблюдается рост случаев мошенничества, напомнил он.