Рубль немного дешевеет к доллару и евро через час после начала валютных торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,79 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,41 рубля (плюс 12 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,73—72,97 рубля за доллар и 84,38—84,52 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.