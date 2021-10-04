Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) намерена обратиться к ЦБ с предложением запретить страховки при кредитовании за исключением ипотеки, пишут «Известия» . Как показала проверка крупнейших банков на предмет продажи заемщикам страховок, все организации требовали приобрести эту услугу, которая может вести к существенным переплатам по долгу. В КонфОП считают, что сам формат, когда банк выступает в качестве агента страховой компании (СК), располагает к дальнейшему распространению навязывания услуг. Только полный запрет на «токсичный», по мнению специалистов КонфОП, продукт может пресечь навязывание дорогой для потребителя услуги.

Как отмечено в документе организации, уже на стадии предварительного расчета банки «зашивают» в тело кредита и стоимость страхования, о чем становится ясно только после соответствующих вопросов. И только тогда заемщикам сообщают, что полис нужен для защиты родственников, чтобы им не пришлось выплачивать за него задолженность в случае смерти или инвалидности. Также в банках сообщают, что сумма полиса уже «зашита» в тело кредита, поэтому никакой дополнительной оплаты от заемщика не потребуется. При кредите в 400 тыс. рублей на страховку приходилось от 22 тыс. до 56 тыс. рублей.

Финомбудсмен: чаще всего клиенты спорят с банками из-за потребительских кредитов 6 665 обращений в отношении деятельности кредитных организаций поступило в службу финомбудсмена в январе — июне 2021 года. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, передает ТАСС .

Есть два варианта включения страховки в тело кредита, отметили в КонфОП. Первый — когда стоимость полиса добавляется к сумме кредита, что увеличивает задолженность. Проценты начисляются на всю сумму. То есть потом заемщик будет возвращать и стоимость страховки, и проценты по кредиту за нее. Второй вариант: стоимость страховки вычитается из суммы кредита, то есть заемщик получает на руки меньше денег, следует из исследования. Также в большинстве банков ответили, что заемщики не могут сами приобрести страховку у СК, или сказали, что полис можно купить только в компании из списка аккредитованных. В обществе потребителей считают это прямым нарушением закона. Представители КонфОП в ходе исследования поинтересовались, можно ли отказаться от страховки на стадии заключения договора. Во всех банках заявили, что такое возможно, но в этом случае ставка по кредиту повышается, причем весьма существенно.

Исследование Банки.ру: страховой рынок восстанавливается быстрее, чем ожидалось Первое полугодие ожидаемо оказалось для страхового сектора РФ более продуктивным, чем первая половина 2020 года. Как поясняется в исследовании аналитиков Банки.ру, тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале; в этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать скорее регуляторные изменения.

По словам председателя правления КонфОП Дмитрий Янина, за последние годы ситуация на рынке кредитного страхования практически не изменилась: банки продолжают навязывать ненужные и дорогие страховки заемщикам. Как считают специалисты организации, кредитное страхование — «токсичный» финансовый продукт, форма которого является благодатной почвой для того, чтобы политика навязывания услуг росла и развивалась. Ведь банки, будучи агентами СК и продавая страховки, получают от 60% до 70% комиссии, которые закладываются в стоимость продукта. Агентские комиссии колеблются в диапазоне от 10% до 30%, уточнил Янин. Он также отметил, что выплаты по кредитному страхованию не превышают 9—10%, а остальные 90% собранных премий распределяются между СК и банками. Потребителям ничего не достается. Глава КонфОП считает, что нужно запретить страховку при кредитовании, за исключением страхования имущества при ипотеке в целом.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин отметил, что страховая защита «скорее благо, чем зло», поскольку «кредитная модель поведения потребителя не всегда является оптимальной». Он полагает, что в КонфОП излишне драматизируют ситуацию, так как по этой теме поступает не так много жалоб. В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор и ФАС работают над тем, чтобы устранить ограничения для потребителей самостоятельно застраховать свои риски и предоставить полис иной СК для сохранения пониженной процентной ставки. Эксперты подтверждают наличие проблемы, которая заключается именно в том, что банки являются агентами и взимают высокие комиссии за свои услуги.

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По словам руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, ни для кого не секрет, что банки включают стоимость страховки в договор и начисляют проценты на общую сумму. Даже в случаях продажи страховок дочерних компаний в общую стоимость продукта включается также комиссия банка за продажу этой страховки, и часто такие комиссии могут значительно превышать стоимость самого продукта, рассказала эксперт. Но запрет страховок при потребкредитовании проблему не решит, считает Лазарева. На рынке должна быть создана конкурентная среда, где его участники будут бороться за клиентов и работать с ними, а не зарабатывать на них. Тогда у кредиторов будет меньше аргументов в части обеспечения рисков, а в отношении потребителя будет больше справедливости, подчеркнула эксперт.