Торгово-промышленная палата России предложила включать отечественные маркетплейсы в список предустанавливаемых на гаджеты приложений. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Посредством маркетплейсов свою продукцию реализуют более 50% российских предпринимателей и осуществляют покупки свыше 60 миллионов российских потребителей. Несмотря на популярность отечественных площадок у российского потребителя, их доля на мировом рынке крайне мала: на российских онлайн-ретейлеров приходится всего 1% глобального рынка e-commerce. В основном доминируют иностранные сервисы (шести крупным компаниям из KHP и США принадлежат 63% мирового оборота онлайн-торговли). При этом сервисы российского происхождения не имеют доступа к предварительной установке на мобильные устройства, в то время как иностранные аналоги предустанавливаются на устройствах производителей Huawei, Xiaomi и Honor», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению экспертов TПП России, импортозамещение иностранных приложений-маркетплейсов пропорционально повысит конкурентоспособность российских предпринимателей, реализующих продукцию через отечественные площадки. Кроме того, предустановка маркетплейсов станет «дополнительным драйвером развития малых и средних предприятий, экспорта российской продукции, будет способствовать росту инвестиций в торговую и логистическую инфраструктуру, повысит вовлеченность малого и среднего бизнеса в цифровое пространство», отметил в своем письме Катырин.

Интернет-торговля выступила против предустановки в смартфоны маркетплейсов Участники рынка полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции.

Правительство РФ ранее утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. Принятый документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса»; категории «электронная почта», «новостной агрегатор» и «социальные сети» представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».



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