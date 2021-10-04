📰 Банки начали персонализировать свои мобильные приложения под каждого пользователя, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы крупнейших кредитных организаций. Индивидуальную сборку своего банковского приложения на основе искусственного интеллекта запустил «Тинькофф». В зависимости от личных предпочтений пользователя и истории его трансакций для человека будет подбираться персональный контент, лайфстайл-предложения и кэшбэк. Другие пока предлагают в основном специально адаптированные финансовые предложения: кредитные продукты, шаблоны операций по платежам и переводам, информационные «сториз». Тренд на персонализацию позволяет значительно улучшить пользовательский опыт, повысить активность пользователей приложений и продажи, пояснили эксперты. Однако в этом необходимо исключить риски недобросовестного маркетинга и навязывания услуг, считают специалисты.

📰 Передача прав на интеллектуальную собственность в рамках франшизы может быть освобождена от НДС — такой проект изменений в Налоговый кодекс подготовил Минфин, пишет «Коммерсант» . Как следует из проекта изменений, освободить от налога планируется операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на их использование на основании договоров коммерческой концессии, то есть франшизы. В ведомстве эту меру рассматривают в качестве стимула роста оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Эксперты отмечают, что поправки позволят «выравнять» порядок применения льготы по НДС, которая уже предусмотрена по аналогичным операциям в рамках лицензионных договоров, а также могут способствовать развитию рынка франшиз.

📰 В сентябре активность эмитентов на внутреннем долговом рынке была рекордной за последние 11 месяцев, пишет «Коммерсант» . По данным Cbonds, в сентябре корпоративные заемщики провели 73 размещения более чем на 317 млрд рублей. Это максимальный месячный результат с октября 2020 года, тогда эмитенты заняли на рынке свыше 363 млрд рублей. При этом больше половины всего объема размещений пришлось на игроков из реального сектора, которые спешат зафиксировать ставки, ожидая ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и ФРС США. По данным экспертов, на долю облигаций банков, МФО и других финансовых компаний пришлось 45,4% от общего объема сентябрьского размещения. Среди крупных сделок выделяются размещения банка «ФК Открытие», ПСБ, РСХБ, СберБанка.

📰 Международные инвесторы ускорили вывод средств с российского долгового рынка, пишет «Коммерсант» . Отток средств из облигационных фондов за минувшую неделю достиг 100 млн долларов — максимума с июля 2020 года. Во многом такая ситуация определялась действиями глобальных инвесторов: оттоки из фондов, целиком ориентированных на Россию, составили 10 млн долларов. Впрочем, инвесторы активно продавали и долги других развивающихся стран, переходя на фоне роста доходности в американские гособлигации. Одновременно они сохраняют интерес и к более рискованным фондам акций, среди которых выделяется Китай. Согласно данным агентства Reuters, доходность десятилетних US Treasuries большую часть минувшей недели превышала 1,5% годовых, достигая 1,57% — максимума с середины июня. Доходность двадцатилетних облигаций на неделе стабильно превышала 2% годовых, достигая 2,06%.

📰 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам, пишет РБК со ссылкой на The Guardian. Журналисты на протяжении двух лет изучали «Архив Пандоры» — 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории. Так, в списке в том числе оказались глава СберБанка Герман Греф, который держал более 50 млн долларов в семейных офшорах в Сингапуре, Панаме и на Самоа. Офшор Angelus Trust был создан в 2011 году, он уже ликвидирован. По данным расследователей, акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих владеет через офшор квартирой в Монако, которая в 2003 году стоила 4,1 млн долларов.



📰 В России появится Russian Open Source Foundation — некоммерческий фонд или организация для создания софта с открытым кодом, пишет РБК со ссылкой на заявление главы центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit Ильи Массуха. По его словам, до 1 ноября планируется собрать в эту НКО ключевых игроков рынка open source: СберБанк, ВТБ, Mail.ru Group, «Яндекс», Postgres Pro, Arenadata и, «возможно, еще одну-две» компании. Представитель ВТБ подтвердил, что группа «планирует стать участником Russian Open Source Foundation». Представитель СберБанка лишь сообщил, что они «принимали участие в обсуждении инициативы». Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин напомнил, что в России государство активно потребляет продукты open source, поэтому стоит задача обеспечить, чтобы они были эффективными и безопасными.



📰 Российский ВВП по итогам года вырастет на 3,9% до 120,4 трлн рублей, годовой темп инфляции достигнет 6,1%, а курс доллара составит 72,3 рубля, пишет «Российская газета» со ссылкой на прогноз экспертов Coface — международной группы, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками. При этом прогноз экспертов пессимистичнее, чем у Минэкономразвития и ЦБ. По оценкам министерства, ВВП в этом году вырастет на 4,2%, а темпы роста инфляции составят 5,8%, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция ожидается в 2021 году на уровне 5,7—6,2%, в рамках базового сценария развития экономики темп прироста ВВП в 2021 году составит 4—4,5%. По данным Coface, в первом полугодии 2021 года быстрее всех растут отрасли, ориентированные на экспорт, а также розничная торговля и сфера услуг, которые пострадали от карантинных локдаунов сильнее других.



📰 Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является министр экономразвития Максим Решетников, предложил запретить онлайн-платформам работать с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) без получения ими статуса самозанятых или индивидуальных предпринимателей (ИП), пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ЦСР. Речь идет об агрегаторах такси и заказа услуг, сервисах доставки еды и товаров, маркетплейсах и образовательных проектах. По мнению организации, это снизит заинтересованность онлайн-платформ и физических лиц в серых выплатах, так как режим налога на профессиональный доход для самозанятых или спецрежимы для ИП, по мнению авторов, более привлекательны, чем НДФЛ и страховые взносы с доходов физического лица в общей системе налогообложения.



📰 Минсельхоз в очередной раз повысил ставки экспортных пошлин на зерно, пишет «Российская газета» . На пшеницу экспортная пошлина подбирается к 60 долларам за тонну: на этот раз она повышена на 4,3 доллара (с 53,5 доллара до 57,8 доллара за тонну). Еще в конце августа она была менее 40 долларов, а с момента введения механизма плавающих пошлин (2 июня) на пшеницу она повысилась более чем в два раза — с 28,1 доллара за тонну. Это необходимо, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Пошлины рассчитываются от мировых цен, а они продолжают расти. И пока этому процессу не видно конца. Так, при расчете пошлины Минсельхоз учитывает мировые цены за 60 предыдущих дней, то есть на сегодняшнюю пошлину повлияли события двухмесячной давности, когда Минсельхоз США снизил оценку урожая российской пшеницы сразу на 12,5 млн тонн (с 85 млн до 72,5 млн тонн, без учета Крыма).

