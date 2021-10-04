Фондовые торги в России открылись в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,54% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 0,28%. К 10:21 рост чуть ускорился — до 0,65% и 0,34%, значения индексов составляют 4 113,58 и 1 777,58 пункта соответственно.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова перед началом торгов охарактеризовала сложившийся к их открытию внешний фон как умеренно негативный: цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. Тем не менее, по ее словам, «краткосрочно [российский] рынок по-прежнему не выглядит перекупленным и может предпринимать попытки роста».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться выйти в плюс, отыгрывая повышение на американских биржах в пятницу, но по ходу сессии, скорее, окажутся под понижательным давлением ввиду преобладания продаж в том числе на нефтяных площадках. Понедельник будет значимым для нефтяного рынка днем в связи с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+. Если организация решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тысяч баррелей в день, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту», — пишет эксперт.

