Банк России призывает страховых агентов размещать на сайтах и в офисах, а также на доверенностях и других документах ссылки на реестр страховых агентов и страховых брокеров, который по закону обязаны вести страховщики. Такая рекомендация содержится в информационном письме регулятора.

Данную информацию следует размещать в виде QR-кода. Ссылка будет вести на реестр, находящийся на официальном сайте страховщика или объединения страховщиков.



«QR-код даст возможность быстро и просто убедиться, что у страхового агента действительно есть договор со страховщиком. Это поможет защитить потребителей страховых услуг от заключения договоров с псевдоагентами, которые могут нанести ущерб их интересам», — подчеркивают в Центробанке.