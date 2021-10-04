Банк «Санкт-Петербург» в честь своего дня рождения с 4 по 10 октября проводит неделю распродаж, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В частности, в этот период клиенты банка могут оформить вклад «Счастливая неделя online» со специальными процентными ставками от 6% до 7% годовых и минимальной суммой вложения 10 тыс. рублей. Вклад можно оформить на сроки от полугода до трех лет. Ставки составят: на срок 181 день — 6% годовых, 367 и 548 дней — 6,5% годовых, на 1 097 дней — 7% годовых. Вклад открывается в системе «Интернет-банк» и в мобильном приложении кредитной организации.

Кроме того, при подаче заявки на ипотеку в указанный период и заключении кредитного договора не позднее 20 ноября ставка по программам «Новостройка» и «Квартира», том числе с опцией «По паспорту», составит 8,75% годовых. Первоначальный взнос в рамках акции — от 20% стоимости объекта.

Вклады Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Специальные условия ждут клиентов банка и в сфере потребительского кредитования. Кредиты «Зарплатный» и «Классический» в праздничную неделю будут выдаваться по ставке от 7,9% годовых.

Тем, кто с 4 по 10 октября впервые оформит и оплатит в офисе банка инвестиционный продукт управляющей компании «БСПБ Капитал», банк вернет на счет 1 тыс. рублей. Таким продуктом может быть договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, или ОПИФ «БСПБ-Сберегательный».

Также банк подготовил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей скидку 50% на тариф за ежемесячное обслуживание в течение года. Акция действует для новых клиентов, которые откроют расчетный счет в период с 4 по 31 октября 2021 года на условиях пакетов услуг РКО «Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт» и «Деловой.Комплекс».