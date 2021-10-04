Минфин включил инициативу по повышению порога инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы», пишут «Ведомости» .

«В целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом, минимальный уровень ликвидных резервных активов предлагается довести 10% ВВП», — говорится в документе Минфина; исключение составит перечень утвержденных инфраструктурных проектов объемом не более 2,5 трлн рублей, следует из текста поручения президента проанализировать возможность повышения лимита инвестиций из ФНБ.

ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх так называемой цены отсечения, в 2021 году она установлена в 43,4 доллара за баррель, ее уровень ежегодно индексируется на 2%; согласно материалам Минфина, ликвидная часть ФНБ превысит 10% с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн рублей в 2024 году, без учета финансирования проектов — в 2023 году.

Минфин разработал три сценария влияния климатической повестки на ФНБ, в наиболее благоприятном из них — инерционном — с 2025 года сумма резервов относительно ВВП начинается снижаться, при этом тогда совокупный размер ФНБ достигнет 11,5%; средняя цена нефти, согласно этому сценарию, составит 50—55 долларов за баррель.

К 2025 году цена «отсечки» (с учетом ежегодной индексации) составит 46,9 доллара за баррель, к 2036 году — это предельный горизонт в расчетах Минфина — объем резервов упадет до 7% ВВП; по словам близкого к правительству источника, знакомого с моделями Минфина, в инерционном сценарии расчеты произведены на основе базового прогноза Минэкономразвития.