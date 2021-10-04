Банк «Уралсиб» предлагает новый пакет услуг «Макс» для малого бизнеса с выгодными условиями — всего за 990 рублей в месяц.



Пакет «Макс» ежемесячно включает:

50 внешних платежей в онлайн-банке;

500 тыс. рублей — переводы физическим лицам*;

500 тыс. рублей — снятие наличных через кассу**;

300 тыс. рублей — внесение наличных через кассу.

Всем бизнес-клиентам — бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кэшбэком за покупки 10%.

К пакету могут подключиться новые клиенты банка «Уралсиб» — в момент открытия счета в период с 01.10.2021 по 31.01.2022 включительно.

Банк «Уралсиб» активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «Банк Уралсиб» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Со счета юридического лица на счета любым физическим лицам или со счета индивидуального предпринимателя на свой счет физического лица в банке (иные переводы индивидуального предпринимателя на счета физических лиц — до 100 тыс. рублей в месяц).

** За исключением снятия наличных для выплаты заработной платы и выплат социального характера.

Пакет для расчетного счета «Макс» (далее — Пакет) для клиентов, которые подали с 01.10.2021 по 31.01.2022 заявку на открытие первого счета, подали полный пакет документов и оплатили комиссию за обслуживание за первый месяц. Срок действия Пакета — 12 месяцев после подключения, далее — переход на Пакет услуг «Оптимальный» с ежемесячной оплатой авансового платежа, действующего на дату перехода.

Стоимость обслуживания по пакету «Макс» — 990 рублей в месяц. Иные комиссии по Пакету: за обслуживание, СМС-сервис, прием наличных, за выдачу и переводы вне бесплатного предложения.

Обслуживание бизнес-карты (далее — БК) — первая БК к счету в рамках пакета — 0 рублей. Следующие БК: именная/мгновенная — 149 рублей в месяц; виртуальная — 99 рублей в месяц, премиальная — 699 рублей в месяц. СМС-сервис по БК: два месяца с даты подключения — 0 рублей, далее — 60 рублей за БК / 0 рублей премиальная. Выдача НДС с использованием БК: до 100 тыс. рублей в месяц — 0 рублей, свыше 100 тыс. рублей — от 1,5% до 10,5% от суммы операции (далее — СО) через банкоматы и пункты выдачи (далее — БПВ). Внесение ДС на РС с использованием БК — от 0,1% от суммы. Зачисление ДС на БК посредством перевода с карты на карту — при совершении операций на внешнем сайте и в банкоматах банка «Уралсиб» — 0 рублей; в устройствах других банков — 1,5% от СО, но не менее 60 рублей. СМС-информирование по РС: 120 рублей в месяц / 1 200 рублей в год за номер. Начисление процентов на минимальный остаток на счете для операций с БК — до 3% годовых.

Акция «10% Cashback (Кэшбэк)» по БК Masterсard Уралсиба с 01.10.2021 по 31.01.2022 включительно — для держателей БК Мastercard, не имеющих счета для операций с БК на момент проведения акции. Размер кэшбэка — 10% за покупки в категориях «авиабилеты», «АЗС», «железнодорожные билеты», «транспорт и прокат автомобилей», «канцелярия и офисные товары», «консьерж-услуги», «офисная мебель и оборудование», «офисное ПО и сопровождение», «услуги для бизнеса», «фастфуды, рестораны, кафе»; 0,5% за иные покупки.

Период акции включает четыре отчетных периода:

01.10.2021 — 31.10.2021;

01.11.2021 — 30.11.2021;

01.12.2021 — 31.12.2021;

01.01.2022 — 31.01.2022.

Период выплат — не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Сумма трат в месяц по БК для участия в акции — не менее 30 тыс. рублей. Максимальный размер кэшбэка — 5 тыс. рублей в месяц.

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