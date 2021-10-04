Власти Москвы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», — сказал он.



Также было объявлено, что в Москве в ближайшее время откроют примерно 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.