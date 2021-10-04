Банк России установил официальные курсы валют на 5 октября.

Курс доллара повысился менее чем на 1 копейку, составив 72,9239 рубля (72,9215 рубля на 4 октября). Курс евро поднялся на 17,78 копейки, до 84,6355 рубля (с 84,4577 рубля на 4 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,97 рубля (плюс 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:50 мск стоил 84,77 рубля (плюс 48 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,72 до 73,01 рубля за доллар и от 84,35 до 84,77 рубля за евро.