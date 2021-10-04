Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 сентября 2021 года составила 4,4%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель понизился на 0,1 процентного пункта (на 1 августа 2021 года он составлял 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд увеличился в августе на 2,078 млрд рублей (с 1 трлн 22,495 млрд на начало месяца до 1 трлн 24,573 млрд на 1 сентября), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — на 474,497 млрд рублей (с 22 трлн 627,631 млрд до 23 трлн 102,128 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 сентября 93,8% просроченных ссуд против 93,7% на 1 августа.