Арбитражный суд вынес решение в пользу Росприроднадзора о взыскании с «Русала» задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в 291 млн рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, арбитраж отклонил кассационную жалобу АО «Объединенная компания «Русал» Уральский алюминий» о взыскании задолженности на указанную сумму.

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«Арбитражный суд Уральского округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» в размере 291 миллион рублей», — говорится в сообщении.

В 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра представленных доказательств в нескольких инстанциях требования управления полностью удовлетворены.