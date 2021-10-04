Арбитражный суд вынес решение в пользу Росприроднадзора о взыскании с «Русала» задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в 291 млн рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в пресс-службе, арбитраж отклонил кассационную жалобу АО «Объединенная компания «Русал» Уральский алюминий» о взыскании задолженности на указанную сумму.
Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции российской алюминиевой компании «Русал», ожидая роста их стоимости на 41%.
«Арбитражный суд Уральского округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» в размере 291 миллион рублей», — говорится в сообщении.
В 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра представленных доказательств в нескольких инстанциях требования управления полностью удовлетворены.
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