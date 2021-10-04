Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС), транспортному налогу, ввозным таможенным пошлинам и пониженные ставки налога на имущество, применяемые в транспортной отрасли, обошлись федеральному бюджету в 2020 году в 591 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты по госпрограмме «Развитие транспортной системы», рассчитанной на 2018—2024 годы. Такие меры поддержки были направлены на стабилизацию компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, и применялись к компаниям автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

По словам представителя Счетной палаты, для сравнения, по итогам 2019 года объем налоговых льгот составил почти 207 млрд рублей. Сама Счетная палата ранее не проводила анализ мер поддержки по госпрограмме. Так, 577 млрд рублей из 591 млрд рублей, о которых указывает Счетная палата, относятся к поддержке воздушного транспорта. Основные льготы пришлись на следующие виды налогообложения: 462 млрд рублей — из-за применения льготных ставок НДС для авиакомпаний, для которых он был снижен с 20% до 10%, а в некоторых случаях даже до 0%, а также 115 млрд рублей — из-за освобождения от налогов и ввозных пошлин воздушных судов, двигателей и запчастей к ним.

Более 13 млрд рублей не получил бюджет в 2020 году из-за льготной ставки НДС (в размере 0%) для услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. Такая мера действует с 2015 года и рассчитана до 1 января 2030 года. Еще почти 2 млрд рублей составили потери из-за введенной в 2020 году ставки налога на имущество в размере 1,6% для железнодорожных путей общего пользования, впервые принятых на учет.

Гендиректор Infomost Consulting Борис Рыбак отметил, что меры немонетарной поддержки воздушного транспорта в виде освобождения от уплаты НДС, ввозной таможенной пошлины и других инструментов применялись и до пандемии COVID-19. Так, власти еще с 2014 года стали снижать НДС для авиакомпаний. Тогда они обнулили этот налог на авиаперевозки в Крым. С 2015 года пониженная ставка НДС в размере 10% применяется к внутренним рейсам через аэропорты Москвы — по данным отчета Счетной палаты, только по таким рейсам объем налоговых льгот в 2020 году составил более 393 млрд рублей.

С 2018 года действует нулевая ставка на полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток, даже если рейс выполняется через московский авиаузел. С 2019 года НДС снижен до 0% на перелеты между регионами в обход Москвы и области. НДС не взимается и на международных авиаперевозках пассажиров и багажа, говорили ранее в пресс-службе Минфина.

Однако в пресс-службе Счетной палаты отметили, что ряд налоговых льгот, касающихся авиакомпаний, появился только в 2020 году. Например, тогда были установлены нулевые ставки НДС при реализации и передаче в лизинг воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре. От налогообложения был также освобожден ввоз самолетов в Россию. Совокупные выпадающие доходы по этим льготам составили более 9 млрд рублей в прошлом году.