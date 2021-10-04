Министерство финансов представило варианты совершенствования налоговой системы в ближайшие годы. Видение Минфина отражено в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», разработанных вместе с проектом бюджета на трехлетку, пишет РБК .

Ряд изменений в нем предлагается продумать «на перспективу». Как считают опрошенные информагентством налоговые эксперты, большинство предложений Минфина носят косметический характер и могут лишь донастроить налоговую систему, однако несколько трендов могут коснуться большого числа налогоплательщиков — речь о введении акциза на сладкие газированные напитки и двух изменениях во взимании налога на доходы физических лиц.

В разделе «Актуальные вопросы налогообложения на перспективу» Минфин рассматривает возможность «проработки предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов». Отмечается, что это принесет дополнительные доходы бюджетной системе страны.

Предложение ввести акциз на слишком сладкие напитки как вредные для здоровья звучит не впервые. Изначально инициатива, действительно, исходила от Минздрава, но позже к идее возвращался и сам Минфин. В июне этого года ведомство даже просчитало ожидаемые доходы бюджета от нового сбора — 10—20 млрд рублей ежегодно. Тогда, как писали «Ведомости», рассматривалось два варианта «налога на сахар»: установление ставки акциза исходя из стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара.

В материале РБК отмечается, что негативный опыт с акцизом был, в частности, у Мексики, которая ввела такой сбор с 2014 года в размере 1 песо за литр газировки. Через год после введения акциза власти страны пришли к выводу, что уплата налога на вредные продукты (в стране ввели еще сбор на фастфуд) затронула в основном беднейших граждан и в меньшей степени коснулась среднего класса и состоятельных людей. При этом введение акциза ударило по рынку труда и реальному сектору: через год в стране закрылись 30 тыс. мини-маркетов, а работу в магазинах и на производствах потеряли около 60 тыс. человек.

Среди перспектив налоговой политики, о которых обещает подумать Минфин, — четыре корректировки НДФЛ, которым облагаются доходы от трудовой деятельности, а также доходы по вкладам и ценным бумагам. Первым пунктом Минфин предлагает уравнять налоговые ставки на доходы от трудовой деятельности для резидентов и нерезидентов России. У экспертов две интерпретации этой инициативы, детали которой пока не прописаны.

Минфин предложил донастроить налогообложение физлиц Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц, пишут «Известия» со ссылкой на приложение к «»Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Так, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера (сейчас только от 15 тыс. рублей).

По мнению адвоката Forward Legal Павла Капустина, речь может идти о снижении ставки НДФЛ для иностранцев с действующих 30% (по общему правилу) до 13% (или 15% при превышении доходами суммы в 5 млн рублей в год), как у резидентов России. В этом случае налоговая нагрузка снизится для нерезидентов, которые не имели возможности работать по патентам в России. Правда, их меньшинство — основная часть трудовых мигрантов (в основном из стран Средней Азии) имеют патенты и платят налог с заработной платы по ставкам, установленным для резидентов РФ, то есть стандартные 13% (или 15%), поясняет Капустин.

В свою очередь управляющий партнер юридической компании Niemands Legal Александр Баранов предположил, что речь идет не о снижении НДФЛ для нерезидента с 30% до 13% (или 15%), а о введении НДФЛ для иностранных работников российских организаций, работающих дистанционно за пределами России.

Налоги с доходов россиян, работающих дистанционно на территории другой страны, идут в бюджет той страны, где находится работник, объясняет коллизию юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Жарова. «Если трудовой договор предусматривает рабочее место в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей будет относиться к доходам от источников за пределами РФ и не является объектом обложения НДФЛ в России. Таким образом, работодатель (в интересах работника) может манипулировать определением рабочего места, выбирая государство, в котором ставка подоходного налога ниже», — поясняет она.

Какой бы из вариантов ни имело ввиду Министерство финансов, уравнивание ставки НДФЛ выгодно для бюджета России, считают эксперты. «Уравнивание в налоговой нагрузке резидентов и нерезидентов поможет привлечь «интеллектуальный капитал» в Россию и, как следствие, повысить поступления в бюджет», — уверена Жарова.

Иностранцам могут вдвое снизить налог на прибыль от акций Также необходимо решить вопрос с точки зрения идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран.

В блоке об изменениях в НДФЛ Минфин также предлагает уточнить правила начисления налога на процентный доход по депозитам физлиц на сумму больше 1 млн рублей, который начал действовать с 2021 года. По задумке ведомства, неиспользованный налоговый вычет при расчете налога можно будет перенести на следующий год. Льгота будет актуальна для вкладов на небольшие суммы.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Сейчас из суммы процентного дохода по депозиту вычитается не облагаемая НДФЛ база, равная доходу от 1 млн рублей в размере ключевой ставки Центробанка на 1 января года, за который уплачивается налог. Например, у вкладчика в начале 2021 года был открыт депозит на 1,5 млн рублей со ставкой 4,25% годовых, такой вклад принесет ему 65 тыс. рублей дохода в год. Чтобы рассчитать сумму НДФЛ, из 65 тыс. нужно вычесть 42,5 тыс. рублей (доход от 1 млн рублей по ключевой ставке в 4,25%, которая действовала на начало года) — получается налогооблагаемая база в 22,5 тыс. рублей, с которой нужно заплатить 13% налога, а именно 2 925 рублей. Фактические платежи по налогу за доходы 2021 года по таким вкладам придутся уже на 2022 год.

Однако могут возникнуть случаи, когда сумма налогового вычета выше, чем доходы по вкладу. Так может получиться, например, если ключевая ставка выше депозитной, а сумма вклада не сильно превышает планку в 1 млн рублей. Например, с вклада в 1,1 млн рублей со ставкой 3,5% доход составил бы 39 124 рубля, что ниже суммы налогового вычета в 42,5 тыс. рублей. Это означает, что вкладчику не нужно будет платить НДФЛ с доходов с такого вклада. Неиспользованный остаток льготы — 3 376 рублей — по действующему регулированию теряется. Минфин предлагает предусмотреть возможность переноса такого остатка на следующий год для долгосрочных вкладов.



«Если произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России за налоговый период больше, чем фактически полученные налогоплательщиком проценты, то соответствующий остаток в целях налогообложения не учитывается. Предлагается дополнительно проработать вопрос о переносе неиспользованного остатка на следующий налоговый период по вкладам со сроком действия более одного года», — говорится в документе. С введением нормы на использование остатка вкладчик сможет уменьшить сумму налога в следующем году, говорит Баранов.