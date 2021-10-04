Центробанк во взаимодействии с правительством РФ доработал проект «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» с учетом итогов общественного обсуждения. Обновленный проект , а также перечень внесенных в начальную редакцию изменений опубликованы на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ поясняется, что доработанный проект подготовлен с учетом замечаний и предложений, полученных от представителей всех видов финансовых организаций, их объединений, саморегулируемых организаций, а также реального сектора, министерств и ведомств, экспертного и научного сообщества как на федеральном, так и на региональном уровнях.

По результатам обсуждения были внесены уточнения в раздел, посвященный восьми направлениям развития финансового рынка. Так, отмечена необходимость совершенствования налогового законодательства для распространения практики хеджирования рыночных рисков. В продолжение темы устойчивого развития добавлена задача о создании национальной системы торговли углеродными единицами.

«В обновленном документе нашли отражение предложения участников рынка по развитию долгового финансирования, паевых инвестиционных фондов, а также уделено внимание подготовке кадров для финансовой отрасли, созданию участниками рынка образовательных ресурсов по финансовой грамотности, сертифицированных Ассоциацией развития финансовой грамотности», — сказано в сообщении.

Также в документе сформированы пять индикаторов мониторинга развития финансового рынка с учетом итогов обсуждения возможных подходов на стратегической сессии, проведенной с участием представителей руководства ведущих вузов, исследовательских организаций, федеральных органов исполнительной власти, профессиональных объединений участников финансового рынка, финансовых организаций. Для индикаторов не установлены конкретные целевые значения, а указано направление ожидаемого изменения. Планируется, что индикаторы будут использоваться для мониторинга развития финансового рынка.

В Центробанке пояснили, что предложения, не вошедшие в документ, будут рассмотрены при подготовке «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», часть из них найдет отражение в «Основных направлениях» в следующем году. Некоторые предложения относятся к выпущенным ЦБ консультативным докладам (например, экосистемы и регулирование по видам деятельности) и будут проработаны в ходе проведения общественных обсуждений. Предложения, которые имеют характер инициатив, будут рассматриваться в рамках текущей деятельности Банка России.

Обновленный документ регулятор направил президенту РФ, в правительство и Национальный финансовый совет.