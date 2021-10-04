СберБанк снизил ставку по рефинансированию ипотеки на 0,2 процентного пункта при одновременной выдаче дополнительной суммы на погашение иных кредитов и личные цели. Ставка рефинансирования составляет от 8,2%, уточняется в сообщении «Сбера».

В банке напоминают, что вместе с ипотечным кредитом там можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков в объеме до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.



«На протяжении года мы последовательно улучшали условия рефинансирования ипотеки. В ноябре 2020 года запустили рефинансирование на новостройки, в феврале 2021-го — на апартаменты. В марте увеличили максимальную сумму рефинансирования с 9,5 миллиона до 30 миллионов рублей и 85% стоимости объекта, а в сентябре дали возможность рефинансировать ипотеку, которая уже была рефинансирована. Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков по сниженной ставке в один платеж и снизить финансовую нагрузку», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.