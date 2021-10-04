Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Финам Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также комфортной ликвидной позицией», — сказано в сообщении.

В «Эксперт РА» напомнили, что Финам Банк специализируется на предоставлении услуг по брокерскому обслуживанию розничных клиентов АО «Финам», а также на выполнении сервисных функций по их идентификации и РКО. Головной и шесть дополнительных офисов банка находятся в Москве, еще 59 кредитно-кассовых офисов и один операционный офис расположены во всех федеральных округах РФ. Кредитная организация более десяти лет контролируется АО «Финам», которое является одним из лидеров РФ по оказанию брокерских услуг и предоставляет клиентам прямой доступ на ведущие российские и зарубежные торговые площадки.

По данным аналитиков, невысокие рыночные позиции отражают узкую специализацию банка и ограниченные конкурентные позиции на банковском рынке. Порядка 72% активов представлено ликвидными активами с пониженной доходностью, вследствие чего размер активов кредитной организации не отражает реальные конкурентные позиции в банковском секторе РФ. Оценка диверсификации доходов по направлениям деятельности является адекватной, однако при этом агентство отмечает их высокую зависимость от обслуживания бизнеса материнской группы. При этом агентство приняло во внимание силу франшизы, узнаваемый бренд группы компаний «Финам», а также ведущие позиции материнской компании на рынке брокерских услуг (по числу клиентов и по объему оборотов), что оказывает поддержку конкурентным позициям банка.

Аналитики отмечают, что текущий буфер абсорбции убытков полностью покрывает незарезервированную часть кредитного портфеля и выдерживает полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Нормативы достаточности капитала банка значительно превышают регуляторные минимумы (Н1.0 равен 32,8%, Н1.2 составляет 31,1% на 1 сентября 2021 года). Показатели рентабельности находятся на приемлемом уровне как в соответствии с МСФО, так и по РСБУ. Даже с учетом позитивной динамики чистых комиссионных доходов операционная эффективность находится на невысоком уровне (CIR равен 83% по РСБУ за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года). Способность к генерации капитала в долгосрочной перспективе не может быть оценена как высокая в силу ограниченной специализации банка и высокой зависимости от комиссионной политики материнской структуры.

«На кредитный портфель приходится менeе 5% валовых активов, при этом качество портфеля оценивается как низкое (доля просроченной задолженности составила 24% по физлицам и 97% по юрлицам и индивидуальным предпринимателям на 1 сентября 2021 года). Ввиду такой структуры активов для банка характерна низкая концентрация на объектах крупного кредитного риска (доля НКЦ как крупнейшего кредитного риска в активах составила 1,7% в августе 2021 года)», — уточняется в релизе.