Шведский производитель автомобилей Volvo Cars готов выйти на IPO. Компания, которая в настоящий момент принадлежит китайскому автомобилестроителю Zhejiang Geely Holding Group, может объявить детали размещения уже в понедельник, 4 октября, сообщила газета The Wall Street Journal. В ходе IPO Volvo могут оценить в 25 млрд долларов, рассказали изданию источники, знакомые с вопросом.



Ранее Reuters писал со ссылкой на источники, что Volvo планирует провести IPO в Стокгольме. «Такой листинг может предоставить компании более широкую базу акционеров и большую независимость от китайских инвесторов», — полагают в WSJ.

Volvo хотела выйти на биржу еще в 2018 году, но ей пришлось изменить планы из-за опасений глобальной торговой войны, писала Financial Times. Тогда США пригрозили повысить тарифы на импорт автомобилей из Европы и Китая. В Geely полагали, что Volvo могла получить оценку в 30 млрд долларов. Однако компания была обеспокоена тем, что акции после размещения могут сильно снизиться, и это ударило бы по инвесторам, в числе которых были шведские пенсионные фонды.

Volvo до 2010 года принадлежала американской Ford Motor, однако та, сильно пострадав во время мирового финансового кризиса, продала компанию Geely за 1,8 млрд долларов. В течение последующего десятилетия китайский автопроизводитель финансировал восстановление Volvo, открыв для шведской компании рынок Китая и обеспечив средствами для создания новых моделей. Всего Geely вложил в компанию 11 млрд долларов.

В результате Volvo Cars превратилась из убыточной в прибыльную компанию. В первом полугодии 2021 года Volvo сообщила о росте продаж на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 380 757 автомобилей. Продажи компании в США выросли на 47%, до 63 754 автомобилей. Крупнейшим рынком для Volvo по-прежнему остается Европа (166 822 автомобиля). Чистая прибыль составила 9,6 млрд шведских крон (1,5 млрд долларов), выручка — 141 млрд крон (16,2 млрд долларов).