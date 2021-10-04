Московская биржа 4 октября начала торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Альфа-Капитал Квант» под управлением УК «Альфа-Капитал» (торговый код — AKQU), говорится в сообщении торговой площадки.



Особенностью фонда «Альфа-Капитал Квант» является активное управление портфелем на основе методов машинного обучения — алгоритмов, построенных на опыте работы профессионального управляющего. В портфель фонда войдут до 30 акций крупнейших американских корпораций. Состав портфеля определяется бумагами, которые алгоритм считает перспективными с точки зрения ожидаемой доходности в каждый период. Таким образом, общее число биржевых фондов УК «Альфа-Капитал» на Московской бирже достигло девяти.

Паи фонда будут торговаться в долларах США в основную и вечернюю торговые сессии, сделки с паями фонда можно заключать с 10:00 до 23:50 мск.

Маркетмейкером выступает инвестиционная компания «Атон».

Всего на фондовом рынке Мосбиржи в настоящее время обращаются 112 биржевых фондов. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.



За январь — август 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 347,5 млрд рублей, чистый приток средств в биржевые фонды — 87 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов превысила 244,7 млрд рублей (3,3 млрд долларов США), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 3 млн частных инвесторов.