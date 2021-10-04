Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2021 года составил 89,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба торговой площадки. Рост по сравнению с сентябрем 2020 года составил 3% (86,5 трлн рублей).

Лучшую динамику в сентябре 2021 года продемонстрировали рынок акций — рост на 40% (здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) и денежный рынок — рост на 19%. Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 1,6 раза, объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 1,3 раза.

Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 6,4% и составил 4,3 трлн рублей (4 трлн рублей годом ранее). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 40% до 2,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 128 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,5 трлн рублей (2 трлн рублей в сентябре 2020 года). Среднедневной объем торгов — 67,5 млрд рублей (92,3 млрд рублей годом ранее).

В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 97 облигационных займов на общую сумму 1 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 284,2 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке составил 12,8 трлн рублей (13,1 трлн рублей в сентябре 2020 года), или 171,5 млн контрактов (187,2 млн контрактов годом ранее). Среднедневной объем торгов составил 580,5 млрд рублей (593,2 млрд рублей в сентябре 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами достиг 166,9 млн контрактов, опционными контрактами — 4,6 млн контрактов.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец сентября увеличился на 15,8% до 805,4 млрд рублей (695,6 млрд рублей в сентябре 2020 года).

Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 1,6 раза, до 171,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 25,3 трлн рублей (29,9 трлн рублей в сентябре 2020 года). На торги инструментами спот пришлось 6,8 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 18,5 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,1 трлн рублей, или 15,7 млрд долларов США, по сравнению с 1,4 трлн рублей (17,9 млрд долларов США) в сентябре 2020 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 19% до 46,3 трлн рублей (38,9 трлн рублей в сентябре 2020 года), среднедневной объем операций составил 2,1 трлн рублей (1,8 трлн рублей в сентябре 2020 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций РЕПО с центральным контрагентом вырос на 7,3% и составил 24,4 трлн рублей, объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия вырос на 4,5% до 7,4 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 1,3 раза, до 11 млрд рублей (8,3 млрд рублей в сентябре 2020 года), в том числе объем торгов золотом — 10,8 млрд рублей (2,6 тонны), серебром — 200 млн рублей (3,7 тонны).