Таможенные органы за девять месяцев 2021 года перечислили в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей. Достигнутый фискальный результат на 33% превысил прогнозное задание, сообщила пресс-служба ФТС РФ.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 49%, или 1,5 трлн рублей.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 3,1 трлн рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34%.

Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС России, составила 1,5 млрд рублей, или 32% от общей суммы перечислений ведомства.