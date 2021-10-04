Власти Таиланда планируют увеличить сумму туристического налога , сбор которого начнется с 1 января 2022 года.

Глава Туристического управления королевства Ютасак Супасорн предложил поднять размер налога до 500 бат (около 1 тыс. рублей). Изначально планировалось, что отдыхающие будут платить 300 бат (650 рублей).

Дополнительно собранные средства направят в Фонд трансформации туризма, создание которого уже одобрили центр управления экономической ситуацией в Таиланде и национальный комитет по политике в области туризма. Уточняется, что новая организация будет субсидировать проекты, направленные на создание высокодоходных курортов и трансформацию массового туризма в «элитный».

В течение первого года действия в королевстве туристического сбора власти рассчитывают получить 5 млрд бат (108 млн рублей).