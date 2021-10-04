Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,63% и составил 4 112,72 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,8% — до отметки 1 785,75 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции СберБанка (плюс 2,22%), «Газпрома» (плюс 2,13%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,8%), «Полюса» (плюс 0,43%). Зафиксировано падение цены на акции «Яндекса» (минус 4,1%), «Норникеля» (минус 2,17%), Мосбиржи (минус 1,5%), Mail.ru (минус 1,44%), «Магнита» (минус 0,72%), МТС (минус 0,43%).



«Российский фондовый рынок завершает сессию понедельника умеренными покупками: без ажиотажа, но в довольно ровном настроении. <…> В нефти к вечеру развился бешеный оптимизм, хотя министры ОПЕК+ на заседании в октябре не приняли никаких неожиданных решений. В ноябре, как сообщается, нефтедобыча будет увеличена на 400 тыс. баррелей в сутки, а не на 800 тыс. баррелей в сутки, как могло бы сложиться, следуй ОПЕК+ по прогрессивному, а не базовому сценарию. <…> Неплохо сегодня проторговались акции «Акрона», СберБанка и «Газпрома». В акциях российского газового монополиста обновлен новый пик на уровне 371,96 рубля — максимумы уже никого не удивляют, поскольку цены на природный газ рвутся вверх с безудержной силой», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.