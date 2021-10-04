Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.

Однако в этом году в некоторых странах возникли новые проблемы. Так, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.

«Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты», — говорится в публикации.

Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.

Bloomberg заявил о начале «драки» за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.